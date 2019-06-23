Президент Грузии считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. Так она прокомментировала решение Москвы временно запретить прямые авиаперелеты в Грузию:

-Напряжённость в отношениях с Москвой существует давно. Но это не помешало, например, тому, что полтора миллиона туристов посетили страну, и при этом обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения. Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно ни коим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии

Зурабишвили отметила, что ее страна «заинтересована в деэскалации, поскольку ни Грузии, ни Евросоюзу не нужна ещё одна точка на карте, большой регион с напряжённой обстановкой».

Российские власти объявили о приостановке прямых авиаперевозок между Россией и Грузией с 8 июля на фоне антироссийских протестов в Тбилиси.