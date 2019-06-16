Несанкционированный митинг против полицейского произвола пройдет сегодня в Петербурге

Активисты намерены провести его в центре Северной столицы.

Активисты движения «Весна» намерены в шесть вечера собраться на Невском проспекте у станции метро «Гостиный Двор». У них в руках будут фотографии тех, кого, по их мнению, незаконно осудили. Речь идет о фигурантах дела «Сети», «Нового величия» и крымских татар. Также участники митинга будут держать плакаты с изображением Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и семьи Милушкиных. Активисты несколько раз подавали заявления в Смольный, чтобы власти согласовали мероприятие. Однако чиновники предлагали места для митинга на окраине города, на Невском его запретили. Таким образом, сегодняшнее мероприятие будет несанкционированным. Добавлю, изначально поводом для массовых протестов стало дело журналиста Ивана Голунова. Полицейские подбросили ему наркотики. Спустя несколько дней со специального корреспондента «Медузы» все обвинения сняли.

Аналогичные митинги власти согласовали в некоторых городах, в том числе и в Москве. На мероприятии ожидается, в частности, выступление главного редактора дагестанской газеты «Черновик» Маирбека Агаева, чей сотрудник Абдулмумин Гаджиев арестован; матерей фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» Анны Павликовой и Дмитрия Пчелинцева.

Журналист газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев не должен находиться в СИЗО. Подтвержденных оснований для его задержания до сих пор нет. Об этом в эфире «Эха» сообщил главный редактор газеты «Черновик» Маирбек Агаев.

Журналиста газеты «Черновик» задержали в Махачкале больше недели назад. Он писал на религиозные темы, и его материалы вызывали одобрение у аудитории, отметил Маирбек Агаев.