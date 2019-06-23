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08:30, 23 июня 2019

В Стамбуле сегодня пройдут повторные выборы мэра города

В марте кандидат от правящей Партии справедливости и развития проиграл оппозиционному кандидату, но этот результат оспорили в суде.

Новые выборы мэра крупнейшего города Турции в прессе уже называют референдумом о доверии народа к власти в целом и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в частности. Неопределенная ситуация возникла по итогам выборов, прошедших 31 марта. На них победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу – он заручился поддержкой свыше четырех миллионов избирателей. Правящая Партия справедливости и развития, которую представлял экс-премьер Турции Бинали Йылдырым, оспорила результаты, сославшись на целый ряд допущенных нарушений. В итоге большинство членов Высшей избирательной комиссии высказались за отмену итогов выборов и в мае была назначена дата нового голосования. К этому ранее призывал и сам Эрдоган.

Помимо выборов мэра, в Стамбуле сегодня пройдет и голосование в муниципальный совет.



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