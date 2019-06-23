Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сегодня проведет встречу с секретарем Совбеза Патрушевым

Переговоры состоятся в Иерусалиме в рамках визита Болтона в Израиль. При этом они будут предшествовать встрече в трехстороннем формате: к Патрушеву и советнику американского президента присоединится глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. Как ожидается, они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, и, в частности, планы урегулирования многолетнего конфликта в Сирии. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает готовящиеся переговоры «историческими». Он также проведет встречу с Джоном Болтоном. Впрочем, не исключено, что стороны обсудят и действия Ирана в Сирии. По крайней мере, об этом Патрушев сказал в четверг. По словам секретаря Совета безопасности, Москва на переговорах в Иерусалиме будет учитывать позицию Тегерана и доводить ее до США и Израиля.

Напряженность в отношениях между Ираном и Штатами усилилась после того, как Тегеран в середине недели сбил американский беспилотник. В ответ президент США Дональд Трамп санкционировал удары по нескольким целям в Иране, но в последний момент их отменил.