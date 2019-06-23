Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию

Пассажирам предложат транзитные рейсы в российскую столицу через Ереван. Об этом говорится в заявлении грузинской авиакомпании в Facebook.

Перевозчик пообещал, что выбравшим такой перелет пассажирам будет гарантирован один час времени на пересадку.

Рейсы из Москвы в столицу Армении выполняют несколько российских авиакомпаний. С кем именно будет осуществляться транзит, не уточняется.

Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля. Ранее президент Владимир Путин на фоне антироссийских митингов в Тбилиси подписал указ, запрещающий российским перевозчикам рейсы в Грузию.