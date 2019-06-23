Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в присвоении 3$ млрд. из фонда Renault

По версии следствия, в 2017 году на счет дистрибьютора альянса в Омане в виде бонуса было переведено 6,5 миллионов долларов. Позднее половину этой суммы отправили принадлежащей Гону ливанской компании Good Faith Investments, сообщает Asahi Shimbun.

Гон уже является фигурантом нескольких уголовных дел о сокрытии от налогов доходов и финансовых махинациях в общей сложности на 80 миллионов долларов. В апреле ему предъявили новые обвинения, связанные с присвоением средств Nissan. Прокуратура считает, что экс-глава альянса похитил почти 5 миллионов долларов благодаря схеме перевода денег дилерской компании в Омане. Помимо этого, Гона подозревают в списании на Nissan личных убытков на 17 миллионов. Сам экс-глава альянса отрицает обвинения.