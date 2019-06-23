В ночь с воскресенья на понедельник волейболисты сборной РФ сыграют заключительный матч групповой стадии–Лиги наций

Для нашей команды Это будет проверка по гамбургскому счету. Уже сейчас можно сказать, что новая команда стабильно прошла турнир и ниже своего уровня за редким исключением не опускалась. Даже без мировых звезд Михайлова и Мусэсрского у нее нашлись лидеры и не потерялась игра. В Бразилии, кстати команда играет без Егора Клюки и Дмитрия Волкова, но в атаке из-за этого не просела. Отменный процент удачных атак показывает диагональный Виктор Полетаев, который не смог закрепиться в казанском Зените, но стал чемпионом России с Кузбассом, равно как и связующий Игорь Кобзарь. Сегодня нам предстоит выяснить, как он будет смотреться на фоне мощных бразильцев. Пока они проиграли только один матч – сербам и лидируют вместе со сборной Ирана



Матч между сборными Бразилии и России начнется в три часа в ночь с воскресенья на понедельник. Трансляция на телеканале Матч ТВ.