В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Организатором выступило украинское общественное движение КиевПрайд.

В этом году основными темами мероприятия станут единство и борьба, а главным лозунгом – «Наша традиция — это свобода!». Организаторы марша загодя призвали будущих участников пройти онлайн-регистрацию. Впрочем, многие известные в стране люди заявили о поддержке инициативы. В частности, совершивший каминг-аут ветеран АТО Виктор Пилипенко рассказал, что во время Марша равенства в Киеве пройдет колонна ЛГБТ-военных. По словам бывшего добровольца, к армейской колонне могут присоединиться порядка 15 человек. Сами устроители марша цели акции видят в формировании в украинском обществе уважения к правам ЛГБТ. Надо сказать, мероприятия далеко не всегда проходят без эксцессов. Первый Марш равенства в 2012 году был отменен из-за угроз, в 2014-м акцию опять отменили из-за того, что правоохранители не смогли обеспечить порядок на акции, но с 2016-го на мероприятия уже выходили сотни человек. Не обошлось без эксцессов и в этом году — вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.

Год назад в Марше равенства в центре украинской столицы приняли участие около 5 тысяч человек.