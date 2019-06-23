Georgian Airways предложит пассажирам транзитный рейс из Москвы в Тбилиси через Ереван

Таким образом грузинская авиакомпания намерена обойти запрет российских властей на полеты в Россию. В Georgian Airways пообещали выбравшим такой полет пассажирам один час на пересадку.Рейсы из Москвы в столицу Армении осуществляют несколько российских перевозчиков. С кем именно будет осуществляться транзит, не уточняется.

Согласно указу президента Владимира Путина авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекращается с 8 июля. Решение главы государства объясняется мерами по обеспечению национальной безопасности и защите граждан от преступных и иных противоправных действий. Кроме того, в Минтрансе среди других причин назвали просроченный долг Грузии за аэронавигационную деятельность в размере почти 800 тысяч долларов.