В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова

Его организаторами на этот раз стали Профсоюз журналистов и работников СМИ, а также Либертарианская партия.

Заявку на митинг на проспекте Академика Сахарова организаторы подали еще до снятия обвинений с Голунова в попытке сбыта наркотиков. Тем не менее, власти Москвы эту акцию разрешили. Организаторы рассчитывают, что в митинге примут участие до 20 тысяч человек. При этом они пожаловались на то, что мэрия попросила согласовать ряд баннеров. По словам одного из руководителей столичного отделения Либертарианской партии Игоря Ефремова, речь идет о растяжках, на которых были цитаты о пытках фигурантов «пензенского» дела Ильи Шакурского и Дмитрия Пчелинцева. Как пишет интернет-издание «МБХ медиа», чиновники посчитали их лозунгами. Также в мэрии попросили убрать с баннеров «Против политических репрессий» слово «политических», объяснив это отсутствием такого термина в законодательстве. Либертарианцы, в свою очередь, сказали, что не будут согласовывать баннеры, однако отметили, что слегка поменяют надписи, чтобы их не изъяли.

Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету. Первая, несанкционированная акция прошла 12 июня, на ней были задержаны более 500 человек. А 16 июня согласованный митинг провели Союзы журналистов Москвы и России, а также член СПЧ Екатерина Винокурова.