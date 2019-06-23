«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас составляет 152 миллионов куб. м, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 миллионов. Отмечается, что из-за отсутствия тендерных предложений компания не смогла провести 12 аукционов на закупку топлива с июля по декабрь общим объемом 880 миллионов кубометров газа. В качестве возможной причины «Укртрансгаз» указал дефицит средств компании. Несколько поставщиков готовы поставить 190 млн куб. м газа в июне—августе по заключенным контрактам, если «Укртрансгаз» погасит долг за предыдущие периоды. Компания предупредила Совет нацбезопасности и обороны страны, а также другие госорганы о риске возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня.