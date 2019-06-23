В Москве сегодня продолжится серия одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян

Девушек обвиняют в убийстве своего отца, который издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Одиночные пикеты у здания Главного управления Следственного комитета на Старом Арбате проходят уже несколько дней и продолжатся сегодня. Как пишет интернет-издание «Полит.ру», люди выходят к зданию главка с плакатами «Самозащита – не преступление» и «Свободу сестрам Хачатурян». По вечерам в очереди на пикет стоят десятки активистов. На следующей неделе они намерены подать заявку на марш в поддержку обвиняемых по громкому делу.

Трем сестрам Хачатурян вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено в июле прошлого года, на тот момент девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они признались в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна и рассказали, как тот годами издевался над ними и подвергал сексуальному насилию. В защиту обвиняемых, в частности, выступил лидер группы System of a Dawn Серж Танкян.

Сестрам Хачатурян грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.