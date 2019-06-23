Вашингтон будет наращивать дипломатическое и экономическое давление на Иран, пока Тегеран не пойдет на переговоры

Вашингтон будет наращивать дипломатическую изоляцию Ирана и экономическое давление на него, пока Тегеран не пойдет на переговоры. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации. Ранее Трамп объявил о введении с 25 июня новых существенных санкций в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что дрон был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.