Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев ехать на отдых в Грузию вместо россиян

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев ехать на отдых в Грузию вместо россиян. Так он прокомментировал в эфире телеканала «112 Украина» решение Москвы временно запретить прямые авиаперелеты в Грузию. По словам политика, он намерен встретиться с руководством украинских авиакомпаний и обсудить с ними снижение цен. По мнению Саакашвили, происходящее в Грузии связано с тем, что россияне «вообще обнаглели до конца»: «привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг», — сказал бывший президент.

Речь идет об инциденте, который произошел в минувший четверг в парламенте Грузии, где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Недовольство оппозиции вызвало то, что президент глава организации, депутата Госдум Сергей Гаврилов вел заседание, сидя в кресле спикера парламента. Мероприятие было сорвано. Российской делегации пришлось досрочно покинуть страну. В Тбилиси начались массовые акции протеста.