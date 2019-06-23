В 11 городах России пройдут акции против политических репрессий и в поддержку Ивана Голунова

Организаторы — Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов. В Москве согласованный митинг под названием «Общество требует справедливости» начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. Участники выступят также против фабрикации уголовных дел и за гуманизацию правоохранительной системы, говорится в сообщении организаторов, поступившем в «Медузу». На мероприятии ожидается, в частности, выступление главного редактора дагестанской газеты «Черновик» Маирбека Агаева, чей сотрудник Абдулмумин Гаджиев арестован; матерей фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» Анны Павликовой и Дмитрия Пчелинцева. В Петербурге власти города отказались согласовать акцию, поскольку в этот день пройдет праздник выпускников «Алые паруса».