В Иране казнили бывшего подрядчика Минобороны Джалала Хаджизавара

Его обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ и правительства США, сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление судебной организации вооруженных сил страны. Казнь совершена в тюрьме города Карадж к западу от Тегерана. Его бывшую супругу обвинили в соучастии в шпионской деятельности и приговорили к 15 годам лишения свободы. Когда именно был арестован бывший подрядчик Минобороны, не уточняется, но агентство отмечает, что его контракт с ведомством был расторгнут в 2010 году. В доме Хаджизавара нашли документы и шпионское оборудование. Как передает Al Jazeera со ссылкой на иранские СМИ, в ходе расследования военной прокуратуры подозреваемый «признался в шпионаже в пользу ЦРУ» в обмен на деньги.