Дональд Трамп утверждает, что не отменял своего приказа об авиаударе по Ирану, а лишь приостановил его действие

Дональд Трамп утверждает, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе. Об этом президент США написал в «Твиттере», комментируя свое прежнее заявление о том, что в последний момент принял решение не наносить удар по исламской республике в ответ на уничтожение американского беспилотника. В пятницу Трамп сообщил, что посчитал непропорциональным возможное убийство 150 человек из-за одного потерянного дрона.

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал ранее Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Газета The New York Times писала, что в момент приказа Трампа отозвать самолеты ВВС назад, они уже находились в воздухе, готовые нанести удар по позициям иранских ПВО.