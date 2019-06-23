Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. В интервью телеканалу Euronews она особо отметила, что единственная перспектива Грузии — Евросоюз. Глава государства признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, но это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию. Зурабишвили раскритиковала решение Владимира Путина приостановить полеты в Грузию. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — отметила президент. Она добавила, что несмотря на большое число россиян в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».
Российские власти полностью приостанавливают авиасообщение между с Грузией с 8 июля. С четверга там проходят акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламенте Грузии.