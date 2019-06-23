Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России, которые хотят посетить ее страну. В интервью телеканалу Euronews она особо отметила, что единственная перспектива Грузии — Евросоюз. Глава государства признала, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, но это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию. Зурабишвили раскритиковала решение Владимира Путина приостановить полеты в Грузию. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», — отметила президент. Она добавила, что несмотря на большое число россиян в последние годы, за все это время «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».

Российские власти полностью приостанавливают авиасообщение между с Грузией с 8 июля. С четверга там проходят акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера парламенте Грузии.