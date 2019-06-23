Небольшой пожар случился на борту двухпалубного пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге. Как сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, задымление возникло в машинном отделении судна. Инцидент произошел накануне вечером возле населенного пункта Нижний Услон. На борту катера, которое следует по маршруту Москва — Тетюши, находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. По информации ведомства, никто не пострадал. По предварительным данным, загорелся силовой кабель дизель-генератора. Причина произошедшего устанавливается.