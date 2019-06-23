Президент США Дональд Трамп решил отложить на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны

По его словам, это делается по просьбе демократов, чтобы посмотреть, смогут ли они и республиканцы «собраться вместе и выработать решение проблем предоставления убежища и лазеек на южной границе». Трамп пояснил, что если договоренностей не последует, он начнет высылать мигрантов. Ранее глава Белого дома объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегалов на следующей неделе.