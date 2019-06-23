Z Архив новостей новости
5 1 6 124
03:07, 23 июня 2019

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

В настоящее время там находится 152 млн кубометров газа. При том, что месячная потребность Украины составляет 240 млн. Как сообщает РИА Новости, «Укртрансгаз» не смог провести тендеры на закупку 880 млн кубометров газа из-за отсутствия предложений. 14 июля компания уже предупреждала о чрезвычайной ситуации с газом на Украине. Отмечалось, что оператору не на что закупать газ для собственных технологических нужд, что грозит остановкой газотранспортной системы страны уже через десять дней, т.е. в ближайший понедельник.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 119 6 12997 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 270 6 31193 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Новости

Министерство обороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости в первые дни Отечественной войны На сайте ведомства появился раздел c документированными донесениями о нападении, свидетельствами участников обороны и сообщениями о реакции на произошедшее в Москве…

5 82 6 9660
Новости

В Тбилиси группа местных жителей попыталась втянуть в драку съёмочную группу телеканала «Россия 24» Нападавшие демонстрировали намерение избить корреспондента и оператора, но журналистов один из собеседников, муж женщины, у которой брали интервью…

5 61 6 7245
Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 258 6 32820 16.06
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 41 6 5654 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 228 6 31133 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 271 6 37846 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 177 6 24755 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Кампанию против «ЕР» буду вести до победного конца. Меня не запугать Грошь цена заявлениям Собянина об обеспечении безопасности при сборе подписей. На 3 мои точки напали отморозки, облившие моих сборщиков и подписные листы фекалиями. Полиция была рядом, но бездействовала. Похорошевшая Москва — это ежедневные нападения на работников моего штаба и настоящая уголовка в самом центре Москвы…

5 57 6 8168 22.06
Kобщество, выборы, политика, фото, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8616 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Новости

Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже Таким образом Москва отреагировала на планы Вашингтона по оснащению своих подлодок ядерными зарядами…

5 35 6 5410
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 87 6 14037 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12411 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 62 6 10127 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Партийная система в поисках баланса Регулярно возникают слухи о создании «второй партии власти» — то на базе ОНФ, то под руководством депутата Поклонской… Рискнем предположить, что это связано с тем, что создать за 30 лет устойчивую многопартийную модель невозможно. Россия все еще ищет оптимальный для себя баланс…

5 32 6 5336 16.06
Kобщество, политика, партии, события

Популярное за неделю

Новости

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину Они просят разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги…

5 21 6 93185
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 79 6 149344 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 95 6 17998 21.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 274 6 227701 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 143 6 197415 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7906650
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4086235

Сегодня в эфире