«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

В настоящее время там находится 152 млн кубометров газа. При том, что месячная потребность Украины составляет 240 млн. Как сообщает РИА Новости, «Укртрансгаз» не смог провести тендеры на закупку 880 млн кубометров газа из-за отсутствия предложений. 14 июля компания уже предупреждала о чрезвычайной ситуации с газом на Украине. Отмечалось, что оператору не на что закупать газ для собственных технологических нужд, что грозит остановкой газотранспортной системы страны уже через десять дней, т.е. в ближайший понедельник.