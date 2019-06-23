Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:12, 23 июня 2019

Запуск к МКС первого космического корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 15 ноября

В него войдут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее полет планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. В марте Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году. После этого экипажи на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли «Союз».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 119 6 12922 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Новости

В Тбилиси группа местных жителей попыталась втянуть в драку съёмочную группу телеканала «Россия 24» Нападавшие демонстрировали намерение избить корреспондента и оператора, но журналистов один из собеседников, муж женщины, у которой брали интервью…

5 61 6 7025
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 270 6 31125 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Новости

Министерство обороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости в первые дни Отечественной войны На сайте ведомства появился раздел c документированными донесениями о нападении, свидетельствами участников обороны и сообщениями о реакции на произошедшее в Москве…

5 82 6 9431
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Кампанию против «ЕР» буду вести до победного конца. Меня не запугать Грошь цена заявлениям Собянина об обеспечении безопасности при сборе подписей. На 3 мои точки напали отморозки, облившие моих сборщиков и подписные листы фекалиями. Полиция была рядом, но бездействовала. Похорошевшая Москва — это ежедневные нападения на работников моего штаба и настоящая уголовка в самом центре Москвы…

5 57 6 7228 22.06
Kобщество, выборы, политика, фото, мнения
Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 258 6 32812 16.06
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 41 6 5524 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 226 6 30820 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 177 6 24745 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 270 6 37840 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8613 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 86 6 13547 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12410 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 62 6 10127 17.06
Kполитика, власть, мнения
Новости

Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях Юрист ФБК рассказала «Эху», что полиция бездействовала, когда три точки сбора подписей облили фекалиями…

5 31 6 5059
Новости

Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже Таким образом Москва отреагировала на планы Вашингтона по оснащению своих подлодок ядерными зарядами…

5 32 6 5377

Популярное за неделю

Новости

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину Они просят разобраться, почему они уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги…

5 21 6 93185
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 79 6 149344 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 95 6 17998 21.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 274 6 227701 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 143 6 197415 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7906650
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4086235

Сегодня в эфире