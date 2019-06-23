Запуск к МКС первого космического корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 15 ноября

В него войдут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее полет планировался на конец сентября, но был отложен из-за взрыва при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. В марте Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году. После этого экипажи на Международную космическую станцию доставляют только российские корабли «Союз».