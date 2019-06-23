Саломе Зурабишвили считает, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политикам следует решать проблемы. Об этом президент Грузии сказала в интервью телеканалу «Евроньюс». По ее словам, «решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», — отметила глава государства. В свою очередь МИД Грузии заявил, что иностранные гости, в том числе и граждане России, не подвергались опасности в ходе акций протеста в Тбилиси. Соответствующие государственные ведомства полностью обеспечивают общественный порядок и безопасность в стране.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Чтобы обойти этот запрет, Georgian Airways намерена предложить пассажирам транзитный рейс из Москвы в Тбилиси через Ереван.