В Дагестане убиты двое боевиков. Как сообщает пресс-служба НАК, это жители Махачкалы, которые являлись сторонниками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По указанию ее главарей они приобрели огнестрельное оружие, автомобиль и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов, отмечает пресс-служба. По ее данным, «около 22 часов в Хасавюртовском районе силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие и сдаться они открыли огонь. В результате последовавшего боя оба были убиты. По данным пресс-службы, на месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет. Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.