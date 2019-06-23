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01:07, 23 июня 2019

В Тбилиси вечером началась новая акция протеста

Участники митинга возле здания грузинского парламента потребовали отправить в отставку главу МВД страны Георгия Гахарию, наказать полицейских, которые жестко разогнали митинг 20 июня, а также освободить всех задержанных на той акции. Кроме того, они требуют, чтобы следующие парламентские выборы прошли по пропорциональной системе, сообщает «Грузия Online». От здания парламента несколько тысяч демонстрантов двинулись к офису правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», который расположен в нескольких сотнях метров от законодательного органа. Кадры шествия в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания «Пирвели». Демонстранты пели патриотические песни и держали в руках транспаранты. Сотрудники МВД оцепили офис «Грузинской мечты».
Отмечается, что субботняя акция по своим масштабам уступает двум предыдущим, однако митингующим удалось перекрыть проспект Руставели. По последним данным, манифестанты разошлись, спев гимн Грузии.

Митинги у парламента Грузии проходят третий день. Полиция жестко разогнала участников первой акции, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 задержаны. Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутило, что он занял кресло спикера и говорил по-русски. Заседание было сорвано, Гаврилов вместе с российской делегацией покинул Тбилиси под охраной.



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