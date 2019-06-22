Баллотирующиеся в Мосгордуму политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков сообщили о новых нападениях

Юрист ФБК рассказала «Эху Москвы», что полиция бездействовала, когда три точки сбора подписей облили фекалиями.

В свою очередь Дмитрий Гудков сообщил «Эху Москвы», что накануне произошли сразу два инцидента.



Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей. С такой же просьбой к МВД обратился и мэр Сергей Собянин.