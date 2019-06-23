Грузинская авиакомпания нашла способ преодолеть запрет на полеты в Россию

Georgian Airways предложит транзитные рейсы Тбилиси — Ереван — Москва. Это говорится в сообщении перевозчика. С 8 июля прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прервано. Власти России пошли на такой шаг после массовых протестов в Тбилиси. Авиабилеты в Грузию купили около 3,5 тысяч россиян вплоть до Нового года. Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм.

Глава федерального агентства Зарина Догузова сказала в телеэфире, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу путевок в Грузию.

Накануне вечером в Тбилиси прошли новые протесты.