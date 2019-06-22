Грузинская авиакомпания Georgian Airways из-за запрета на прямые полеты предложит транзитные рейсы Тбилиси — Ереван — Москва. Это говорится в сообщении перевозчика. Россия полностью прекратит авиасообщение с Грузией. С 8 июля полеты между странами запрещены как для российских, так и для грузинских компаний. В Минтрансе этим вечером заявили, что у иностранных перевозчиков накопились долги за навигационное обслуживание. Указ, касающийся отечественных компаний, подписал накануне Владимир Путин после массовых протестов в Тбилиси, которые были вызваны появлением российского депутата в кресле спикера. В столкновениях с грузинской полицией пострадали, по данным Минздрава страны, 240 человек, задержаны более 300.