В Тбилиси проходит новая акция протеста. Участников меньше, чем в предыдущие два дня, но площадь у парламента заполнена полностью. Это рассказал «Эху» с места событий журналист Егор Куроптев. Участники митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию, наказать полицейских, которые жестко разогнали митинг оппозиции 20 июня, а также освободить всех задержанных на той акции. Егор Куроптев отметил, что протесты не связаны с проявлениями русофобии и национализма, как это пытаются представить российские государственные телеканалы.