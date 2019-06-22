Россия полностью прекратит авиасообщение с Грузией

С 8 июля полеты между странами запрещены как для российских, так и для грузинских компаний. В Минтрансе этим вечером заявили, что у иностранных перевозчиков накопились долги за навигационное обслуживание. Указ, касающихся отечественный компаний, подписал накануне Владимир Путин после массовых протестов в Тбилиси, которые были вызваны появлением российского депутата в кресле спикера. В столкновениях с грузинской полицией пострадали, по данным Минздрава страны, 240 человек, задержаны более 300.