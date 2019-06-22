США ужесточат санкции против Ирана, чтобы не дать ему получить ядерное оружие. Это объявил президент Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что если Тегеран откажется от атомного оружия, то он станет лучшим другом Ирану. На днях Иран сбил американский беспилотник. Трамп подтвердил в Твиттере, что одобрил ответный ракетный удар, но отменил его в последний момент. По словам американского президента, военные ему сказали, что будет 150 жертв.