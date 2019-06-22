Полиция Махачкалы задержала 10 журналистов, которые проводили одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги. Абдулмумин Гаджиев был ранее взят под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Его коллеги уверены в его невиновности. Как передает дагестанское издание «Черновик», через некоторое время протестующих освободили из полиции, и они продолжили пикеты у здания прокуратуры Дагестана.