Авиабилеты в Грузию купили около 3,5 тысяч россиян вплоть до Нового года

Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм.

Глава федерального агентства Зарина Догузова сказала в телеэфире, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу путевок в Грузию. По ее словам, компании будут обязаны вернуть деньги в полном объеме.

Накануне президент Владимир Путин запретил с 8 июля пассажирское авиасообщение с Грузией из-за недавних беспорядков в Тбилиси, которые спровоцировал российский депутат.