В Москве сегодня напали на сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь и Дмитрия Гудкова

Агитационные материалы юриста «Фонда борьбы с коррупцией» облили фекалиями, причем в трех разных местах в Пресненском районе. Любовь Соболь сказала «Эху», что полицейские видели нападавших, но бездействовали. В свою очередь, политик Дмитрий Гудков сообщил радиостанции «Эхо», что неизвестные сегодня устроили драку с одним из его волонтеров. Соболь и Гудков отметили, что намерены нанять охрану.

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей. С такой же просьбой к МВД обратился и мэр Сергей Собянин.