В Москве неизвестные облили фекалиями три точки сбора подписей в поддержку Любови Соболь и ее сторонников. Юрист ФБК, которая баллотируется в Мосгордуму, в интервью «Эху» не исключила, что к провокации могут быть причастны власти Москвы.

Любовь Соболь отметила, что провокации продолжаются и в отношении других оппозиционных самовыдвиженцев в разных районах Москвы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей.