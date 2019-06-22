США признательны Ирану за решение не сбивать американский самолет, заявил Дональд Трамп. Президент США назвал это очень мудрым, передают американские СМИ. Разведывательный самолет с людьми на борту летел рядом с беспилотником Global Hawk, который был сбит Ираном. Как писала газета The New York Times, Трамп в ответ распорядился нанести ракетный удар по Ирану, но в последний момент передумал. Издание утверждает, что на президента США повлиял его любимый телеведущий с канала Fox News.