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19:31, 22 июня 2019

США признательны Ирану за решение не сбивать американский самолет, заявил Дональд Трамп

США признательны Ирану за решение не сбивать американский самолет, заявил Дональд Трамп. Президент США назвал это очень мудрым, передают американские СМИ. Разведывательный самолет с людьми на борту летел рядом с беспилотником Global Hawk, который был сбит Ираном. Как писала газета The New York Times, Трамп в ответ распорядился нанести ракетный удар по Ирану, но в последний момент передумал. Издание утверждает, что на президента США повлиял его любимый телеведущий с канала Fox News.



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