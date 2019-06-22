Российский пилот Даниил Квят начнет гонку очередного этапа Чемпионата мира Формулы-1 с предпоследнего места.

Для Квята квалификация фактически стала формальностью. На его болиде Торо Россо перед началом фактически поставили новый двигатель, а это по правилам Формулы-1 ведет к штрафу. Машина теряет позиции на старте. При 16-м времени Квят откатился на 19-е место. Последнее занял Джордж Рассел из Уильямса, на болиде которого провели ту же процедуру, но в квалификации его время было хуже , чем у Квята. Поул-позишн выиграл лидер сезона Льюис Хэмилтон из команды Макларен. Его напарник Валтерри Ботас тоже займет место на первой линии стартового поля. Гонщики Феррари выступили неравнозначно. Шарль Леклер показал третий результат, а вот Себастьяну Феттелю придется стартовать только седьмым. Он сказал, что обновления не принесли ожидаемого результата.

Гонка этапа чемпионата мира в классе Формула-1 Гран-При Франции состоится в воскресенье.