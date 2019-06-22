Российский МИД обвинил США в ядерном шантаже

Таким образом Москва отреагировала на планы Вашингтона по оснащению своих подлодок ядерными зарядами.

Замглавы департамента информации и печати российского МИДа Артем Кожин раскритиковал США, заявив, что власти страны «возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности». Комментарий дипломата был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для резких заявлений Москвы стали высказывания высокопоставленного американского генерала Пола Селвы. Он рассказал о планах оснастить часть американских баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными зарядами пониженной мощности. Селва обосновал такое намерение угрозой нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США.

В свою очередь, Кожин назвал эту угрозу «мифической» и добавил, что Вашингтон пытается оправдать наращивание собственных ядерных вооружений. По словам российского дипломата, США стремятся сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, которые «противятся американскому диктату».

В российском МИДе также заявили, что в октябре прошлого года Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, но не получила согласия.