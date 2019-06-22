Власти Грузии полностью оплатят лечение пострадавших на митинге в Тбилиси

В том числе, медпомощь за границей, сказал глава комитета парламента по вопросам здравоохранения и соцзащиты Акакий Зоидзе, передает ТАСС. По последним данным Минздрава Грузии, на митинге у парламента в общей сложности пострадали 240 человек, 52 из которых остаются в больницах. Ранее на этой неделе тысячи протестующих попытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Задержаны более 300 человек. Протесты были связаны с участием российской делегации в сессии Мажпарламентской ассамблеи православия. После протестов власти России решили с 8 июля полностью прервать авиасообщение с Грузией.