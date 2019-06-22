Глава СК Александр Бастрыкин проконтролирует дело об избиении в полиции журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко. Это сообщается на сайте ведомства. В 2017 году Евгеньев и Михеенко были осуждены по делу о наркотиках и сейчас отбывают наказание. Ранее к Бастрыкину обратился глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его данным, журналист и студент были жестоко избиты при допросе в ОВД «Щукино». В Союзе журналистов полагают, что наркотики им подбросили полицейские.