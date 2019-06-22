Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Полеты грузинских авиакомпаний в Москву запрещены с 8 июля. В решении российского Минтранса это объясняется необходимостью обеспечить достаточный уровень безопасности, а также наличием задолженности за аэронавигацию.

Накануне президент Владимир Путин запретил российским компаниям осуществлять рейсы в Грузию с 8 июля. официально это связано с массовыми протестами в Тбилиси против участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.