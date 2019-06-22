Все сильнейшие баскетболисты страны согласились приехать в сборную России для подготовки к Чемпионату мира

Все сильнейшие баскетболисты страны согласились приехать в сборную России, которая начинает подготовку к Чемпионату мира.

Главный тренер команды Сергей Базаревич назвал расширенный состав из 24 баскетболистов, который к старту Кубка Мира сократится до 12 фамилий. Среди тех, кто приедет на сбор все лидеры российского баскетбола, хотя в предыдущие годы многие избегали национальной команды, ссылаясь на занятость или усталость. Единственный из наших игроков, который выступает в НБА Тимофей Мозгов, хоть и сомневался, но в итоге принял приглашение Базаревича. Присутствует в составе и лидер Химок, лучший игрок Евролиги этого сезона Алексей Швед. Первый сбор команды начнется 22 июля. За месяц сборная России проведет девять товарищеских матчей. На заключительном этапе наши баскетболисты переедут в Китай, где примут участие в международном турнире. Соперниками россиян станут Аргентина и Испания.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.