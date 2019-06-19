На Хохловскую площадь, где накануне проходили задержания за распитие алкоголя, по-прежнему приходят десятки человек

На Хохловскую площадь столицы, где накануне проходили задержания за распитие спиртных напитков, по-прежнему приходят десятки человек. Практически все их них выступают против антиалкогольных рейдов полиции и движения «Лев против».

Большинство из тех, кто пришел в дневной час посидеть на ступеньках амфитеатра перед открытым участком стены Белого города – это молодые люди: школьники или студенты. Чуть реже встречались отдыхающие среднего возраста. Почти никто из них не находился, по их признанию, в «Яме» в дни антиалкогольных рейдов полиции и движения «Лев против». Одни боятся, другие же намерены на фоне последних новостей посетить амфитеатр именно в ближайшую пятницу вечером. Один из немногих, кто застал стычки – Арсений. Он уверяет, что молодежь даже в дни задержаний никакой опасности для людей не представляла, хотя и была в веселом настроении. Григорий, который во время разговора пил некий напиток из пластиковой бутылки, выразил мнение, что участники движения «Лев против» выступают как провокаторы. А Вячеслав и вовсе считает, что такие поборники трезвого образа жизни более опасна, чем выпивающая в «Яме» молодежь.

Тем не менее, на фоне событий, разворачивающихся каждую неделю на Хохловской площади, у многих можно заметить в руках либо бумажные пакеты с бутылками, либо неприкрытые тары с пивом. Впрочем, все из них ведут себя спокойно и мирно.

Ранее фонд «Общественный вердикт» обратился в прокуратуру и МВД с просьбой проверить действия активистов движения «Лев против».