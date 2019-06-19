Лидер группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку за сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Музыкант присоединился к призывам проявить снисходительность к девушкам.

Основатель и вокалист американской рок-группы Серж Танкян написал у себя в фейсбуке, что «трагический случай еще больше раскрывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия». Музыкант уверен — российскому суду следует проявить снисходительность к трем сестрам Хачатурян, история которых «наглядный пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к насильственной мести». Двумя днями ранее в защиту девушек выступил и журналист Юрий Дудь. По его словам, если сестер Хачатурян действительно «осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит наша страна поступит с ними так же по-людоедски, как многие годы поступал их отец». На уходящей неделе у здания СК прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Участники уличных пикетов настаивали на необходимости изменить вменяемую сестрам стать и призывали власти обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом. Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян, которым на момент задержания в июле прошлого года было 17, 18 и 19 лет действительно убили своего 57-летнего отца. Они этого не отрицают. Однако, по их словам они пошли на это, потому что стареющий мужчина годами издевался над ними, насиловал и унижал. Защита настаивает на том, что произошедшее было необходимой самообороной.

Накануне адвокат одной из девушек сообщил о завершении расследования. Его материалы вскоре поступят в суд.

Расследование дела сестер Хачатурян может занять еще около двух месяцев. Это зависит от реакции высшего руководства СК на обращение стороны защиты, а также от дальнейших решений следственных органов. Об этом «Эху» рассказал адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Защита считает, что перед девушками стоял однозначный выбор: либо сохранить себе жизнь ценой убийства отца, либо быть убитыми, добавил адвокат.