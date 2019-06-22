Серия одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян проходит в Петербурге

Активисты требуют освободить девушек и принять закон о домашнем насилии.

Не менее пятидесяти человек выстроились в очередь, чтобы встать в одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян. Акция проходит в центре Петербурга на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. В руках у пикетчиков плакаты с надписями «Свободу сестрам Хачатурян» и «Больше ни одной. Требуем закон о домашнем насилии». Как сообщает портал «Медиазона», сначала вблизи находилось только двое полицейских, они проверяли у активистов документы и фотографировали плакаты. Однако позже на место приехали еще несколько правоохранителей. Пока никого не задержали. Напомню, 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым в его квартире в июле прошлого года. В убийстве обвинили троих его дочерей. Сами девушки позже признались, что отец годами над ними жестоко издевался.

Сейчас сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы.