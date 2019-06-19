Россия полностью прерывает авиасообщение с Грузией

С 8 июля запрещены не только полеты российских компаний, но и рейсы грузинских перевозчиков. В российском Минтрансе это объяснили наличием у них долгов за аэронавигационную деятельность. Кроме того, в ведомстве утверждают, что полеты грузинских компаний будут приостановлены для обеспечения достаточного уровня безопасности.

Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ, в котором с 8 июля запретил российским компаниям осуществлять рейсы между Москвой и Тбилиси. В указе это объясняется необходимостью защиты россиян.

Ранее на этой неделе прошли массовые протесты и беспорядки, вызванные появлением российского депутата в кресле спикера национального парламента.

Авиабилеты в Грузию купили около 3,5 тысяч россиян вплоть до Нового года. Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ростуризм. Глава федерального агентства Зарина Догузова сказала в телеэфире, что все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажу путевок в Грузию.

Решение о прекращении полетов в Грузию никому не выгодно, — сказал «Эху» политолог Александр Кынев.

Тем временем, вице-спикер грузинского парламента Серги Капанадзе сказал, что российские туристы смогут попасть в Грузию через третьи страны .