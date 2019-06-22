В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с маршрутным такси. Микроавтобус перевернулся на трассе между Махачкалой и Кизляром. Среди пострадавших есть ребенок – передает «Интерфакс».
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В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с маршрутным такси. Микроавтобус перевернулся на трассе между Махачкалой и Кизляром. Среди пострадавших есть ребенок – передает «Интерфакс».
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