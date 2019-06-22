Семьям детей, которые получили травмы на аттракционе в парке Сокольники в Москве, выплатят компенсацию. Это сообщил ТАСС гендиректор компании собственника аттракциона Сергей Кудаков. Конкретную сумму он не назвал и извинился перед пострадавшими.

Кабинка с детьми на аттракционе «Колобок» упала на землю. Пострадали три ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти Москвы пообещали внепланово проверить в столице все аттракционы.