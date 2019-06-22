Российский Минтранс запретил с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний в Россию

В качестве причин называются необходимость обеспечения безопасности, а также наличие долгов за навигацию. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на сайт ведомства.



С 8 июля запрещены и полеты российских компаний в Грузию. Такой указ накануне подписал Владимир Путин. Приостановка авиасообщения в нем объясняется необходимостью защиты россиян от противоправных действий. Указ появился после недавних массовых протестов в Тбилиси, которые были вызваны появлением в кресле спикера парламента российского депутата.