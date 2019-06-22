В Тбилиси группа местных жителей попыталась втянуть в драку съёмочную группу телеканала «Россия 24»

Нападавшие демонстрировали намерение избить корреспондента и оператора, но журналистов один из собеседников, муж женщины, у которой брали интервью.

В сообщении на сайте портала «Вести» нападавших называют националистами, но сами журналисты рассказывают о группе «непонятных молодых людей», которые попытались помешать съемке новостного сюжета. Корреспондент телеканала Станислав Бернвальд брал интервью у владелицы местного туристического агентства и задавал вопрос о том, как отразиться на бизнесе запрет, введенный Москвой на перелеты в Грузию. Подошли несколько мужчин с агрессивной риторикой и явным нежеланием осмысленного диалога.

Как рассказал Бернвальд, его пытались избить, но за сотрудников российского госканала вступился муж хозяйки турагентства, в итоге агрессивно настроенные жители Тбилиси удалились.

Ранее в грузинском департаменте туризма заявили, что поездки в страну остаются безопасными.

Обострение произошло на фоне массовых выступлений в Тбилиси, в том числе и с антироссийской риторикой. Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.